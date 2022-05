FÊTE DES PLANTES – JARDINS DU CHÂTEAU DU PIN Champtocé-sur-Loire Champtocé-sur-Loire Catégories d’évènement: Champtocé-sur-Loire

Champtocé-sur-Loire Maine-et-Loire Champtocé-sur-Loire EUR 5 Dans ce cadre privilégié, venez retrouver des exposants de toutes l’Europe venus dévoiler leurs merveilles …. Arbustes, plantes vivaces, fleurs annuelles, grande collection de rosiers nouveaux et anciens, cactus, bulbes … mais aussi tout ce qu’il faut pour le jardin ! Restauration possible sur place. Au programme de cette 35ème édition :

– Visite des jardins,

– Vente de plans de légumes et de graines,

– Conférences sur les légumes,

– Antiquités brocante,

– Artisanat,

