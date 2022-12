Fête des Plantes : exposition vente de végétaux et des arts du jardin Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Fête des Plantes : exposition vente de végétaux et des arts du jardin
Allée Aloïs Monnet Arboretum – Parc du château
Bagnoles de l'Orne Normandie
Orne

2023-06-03 10:00:00 10:00:00 – 2023-06-04 18:00:00 18:00:00

Arboretum – Parc du château Allée Aloïs Monnet

Bagnoles de l’Orne Normandie

L'association « Entre Ville et Jardin » en collaboration avec la municipalité de Bagnoles de l'Orne Normandie organise une grande fête des plantes à Bagnoles de l'Orne, station thermale et poumon de verdure au cœur des 7000 ha de la forêt d'Andaines, au pied du Château et au beau milieu d'un arboretum. Pépiniéristes collectionneurs, artisans, créateurs sont attendus pour ce rendez-vous festif et convivial. Exposition, vente de végétaux et des arts du jardin, conférence, jardin éphémère, spectacle musical déambulatoire, animations pour enfants, remise des prix sont au programme.

