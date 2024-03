Fête des plantes et jardins Parking d’Armoripark Bégard, dimanche 7 avril 2024.

Fête des plantes et jardins Parking d’Armoripark Bégard Côtes-d’Armor

Des exposants proposeront à la vente ou à l’échange des plants et plantes, graines et accessoires de jardins. Artisanat, Outillage, Décoration de jardin, Animations…

Buvette et gâteaux sur place.

Organisé par l’association « Les amis de Gwenezhan ». .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-04-07 17:00:00

Parking d’Armoripark Lieu-dit Guénézan

Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne lesamisdegwenezhan@gmail.com

L’événement Fête des plantes et jardins Bégard a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol