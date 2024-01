Fête des Plantes et du Printemps au Château de la Bourdaisière Château de la Bourdaisière Montlouis-sur-Loire, samedi 30 mars 2024.

Fête des Plantes et du Printemps au Château de la Bourdaisière Château de la Bourdaisière Montlouis-sur-Loire 30 mars – 1 avril

30 mars – 1 avril

Rendez-vous incontournable des amoureux des plantes, la 28ème édition de la Fête des Plantes et du Printemps se tiendra les 30 et 31 mars & 1er avril 2024, dans le cadre historique du château de la Bourdaisière et de son parc de 67 hectares.

Construit par François 1er, entre Tours et Amboise, le château de la Bourdaisière est bien plus qu’un château historique au coeur du Val de Loire, c’est une expérience unique, un « laboratoire du vivant », entre patrimoine et écologie engagée, qui éveille le visiteur à la nécessité de repenser le rapport de l’Homme à la Nature.

Ces trois journées seront animées par des démonstrations consacrées à l’art du jardinage, des conférences, l’atelier sur l’entretien du verger par Mathieu Guillon et la présence d’une centaine d’exposants proposant graines, plantes et collections végétales, outillage, mobilier et décoration de jardin. A cette occasion, le Château de la Bourdaisière vendra ses plants de tomates issus du Conservatoire National de la Tomate de la Bourdaisière (agréé par le CCVS, Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées).

Les familles pourront participer à des chasses aux oeufs dans le parc du château ; et les visiteurs pourront découvrir une nature préservée : la « Porte italienne » attribuée à Léonard de Vinci ouvre sur un parc de 67 ha dont les sentiers conduisent à une exposition permanente de sculptures monumentales, à une maison écologique 100% bois, aux majestueux séquoias, aux cyprès de Lambert et au verger conservatoire et ses 76 arbres fruitiers de variétés anciennes.

Château de la Bourdaisière 25 rue de la Bourdaisière – 37270 Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire