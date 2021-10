Fête des plantes et du miel Sées, 30 octobre 2021, Sées.

Fête des plantes et du miel Sées

2021-10-30 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-31 18:00:00 18:00:00

Sées Orne Sées

La ville de Sées organise la 10ème Fête des Plantes et du miel samedi 30 et dimanche 31 Octobre dans les jardins d’Argentré. Dans un cadre exceptionnel, cette exposition-vente permet à tous les amoureux de jardin d’acquérir arbres, arbustes, plants, fleurs à massif, plantes en pot, vivaces, haies, cactus, cucurbitacées, plants annuels, fruits et légumes et aussi structures métalliques grâce à la présence de multiples exposants venus de toute la région. Ces professionnels vous divulgueront des conseils pour bien préparer votre jardin à l’entrée de l’hiver. Cette période est notamment propice à la plantation des fruitiers et d’arbustes. Des apiculteurs et marchands de miel proposeront leurs miels avec leurs dérivés (pain d’épice, nougats, Propolis…) . L’association “Sées Végétal et Floral” proposera de nombreuses animations autours des fleurs et du jardin.

Restauration et boissons à emporter.

Port du masque obligatoire et les gestes barrières devront être respectés. Selon l’évolution de la crise sanitaire, cet évènement est susceptible d’être reporté.

+33 2 33 81 79 70

