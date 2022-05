Fête des plantes et des jardins

2022-05-22 – 2022-05-22 De 9h à 18h, place du champ de foire, participation libre

Sur inscription au 06 86 01 14 32 ou 06 75 56 84 48 Le Comité des Fêtes de Neuvic vous invite à la fête des plantes et des jardins avec marché aux plants, aux fleurs, espace artisanal, espace alimentaire et produits du terroir. De 9h à 18h, place du champ de foire, participation libre

Sur inscription au 06 86 01 14 32 ou 06 75 56 84 48

