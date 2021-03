Fête des Plantes et des Fleurs Château de Digoine, 29 mai 2021-29 mai 2021, Palinges.

Fête des Plantes et des Fleurs

du samedi 29 mai au dimanche 30 mai à Château de Digoine

Joyau du patrimoine du XVIIIe siècle, le Château de Digoine a enregistré en 2020 son plus fort taux de fréquentation de visiteurs. Depuis son rachat et sa restauration par le producteur de télévision Jean-Louis Rémilleux (Secrets d’Histoire présenté Stéphane Bern), le site n’a cessé de se développer et de se dynamiser. Labellisé Monument Historique et Jardin Remarquable, sa notoriété est désormais en passe de rattraper celle des grands châteaux de Bourgogne.

Afin de répondre favorablement à une demande croissante de visite, le Château de Digoine est désormais ouvert de Pâques à la Toussaint. Le programme d’animations qui rythmera la saison 2021 promet d’être particulièrement riche et mettra à l’honneur le parc et les jardins. D’une superficie de 35 hectares, cet ensemble se distingue par une somptueuse roseraie, une serre de plantes exotiques et un étang.

Soucieuse de toucher de nouveaux publics, l’équipe du Château de Digoine s’investit actuellement dans un projet d’ampleur pour l’arrivée des beaux jours : LA FÊTE DES PLANTES ET DES FLEURS. Ce grand rassemblement de passionnés du monde végétal et floral se déroulera LES SAMEDI 29 & DIMANCHE 30 MAI 2021. Pour l’occasion, les jardins de Digoine constitueront un lieu de rencontre entre professionnels et amateurs.

Dans le cadre de ce rendez-vous dont l’objectif pour les exposants est de mieux faire connaitre et de vendre leurs produits, sachez que l’équipe du Château de Digoine serait enchantée de votre présence et de votre participation.

Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations quant à la Fête des Plantes et des Fleurs, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 03.85.70.20.27 ou bien par mail sur [contact@chateaudedigoine.fr](mailto:contact@chateaudedigoine.fr)

Sur inscription pour les exposants

La Fête des Plantes et des Fleurs a comme objectif de créer au cœur même du Château de Digoine un lieu de rencontre entre professionnels de l’horticulture ou de l’art floral et les amateurs

Château de Digoine 71430 Palinges Palinges Saône-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-29T10:00:00 2021-05-29T18:00:00;2021-05-30T10:00:00 2021-05-30T18:00:00