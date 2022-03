Fête des Plantes et de la Nature Saint-Cannat, 23 avril 2022, Saint-Cannat.

Fête des Plantes et de la Nature Saint-Cannat

2022-04-23 10:00:00 – 2022-04-23 18:00:00

Saint-Cannat Bouches-du-Rhône Saint-Cannat

Également au programme, des ateliers pédagogiques tout public et des animations pour les jeunes :

➜ Les stands pédagogiques sont animés par des associations pour vous informer et vous sensibiliser à la vie du monde végétal.

➜ Pour les plus jeunes, la projection du film d’animation “L’homme qui voulait planter des arbres” d’après le roman de Jean Giono, proposé sur plusieurs créneaux horaires.

➜ Les enfants sont invités à exprimer leur main verte et leur créativité lors des ateliers de plantation et de jardinage !

Organisée par le Syndicat d’Initiative, la “Foire aux plantes” devient Fête des Plantes et de la Nature ! cette année, vos exposants pépiniéristes, horticulteurs et arboriculteurs habituels, seront accompagnés de producteurs et d’artisans du terroir.

info.saintcannat@gmail.com +33 4 42 57 34 65 https://www.ville-saint-cannat.fr/

Saint-Cannat

