Fête des plantes et de la nature
Parc de l'Anary
Montbrun-les-Bains
Drôme

2023-05-07 10:00:00 10:00:00 – 2023-05-07 18:00:00 18:00:00

Drôme Montbrun les bains, plus beau village de France, situé entre Ventoux et Baronnies est connu pour sa nature préservée.

La fête des plantes et de la nature mets à l’honneur notre richesse naturelle faune et flore et les gens qui travaillent avec elle. bibliotheque@montbrunlesbains.com +33 4 75 28 82 98 parc de l’anary Parc de l’Anary Montbrun-les-Bains

