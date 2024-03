Fête des plantes, du terroir et de l’artisanat Saint-Doulchard, samedi 13 avril 2024.

Fête des plantes, du terroir et de l’artisanat.

En partenariat avec la municipalité de Saint-Doulchard, le Rotary Club Bourges Jacques-Cœur organise sa 8e édition de la fête des plantes, du terroir et de l’artisanat.

Le temps d’un week-end, le Rotary Club Bourges vous propose de préparer et d’embellir votre jardin ou encore de faire le plein de produits locaux et/ou artisanaux en venant à la rencontre des artisans et producteurs dans le parc du domaine de varye.

Lors de cette manifestation, les fonds récoltés seront intégralement reversés à l’action phare du Rotary International, POLIO+, pour 1€ reversé, un enfant est vacciné.

Entrée libre parkings gratuits route de Varye et rue de la Caillère

Buvette et restauration sur place EUR.

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

1277 Route de Varye

Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire

