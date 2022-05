Fête des plantes du printemps Saint-Hilaire-la-Treille Saint-Hilaire-la-Treille, 14 mai 2022, Saint-Hilaire-la-TreilleSaint-Hilaire-la-Treille.

De 10h à 18h – 21, rue de Seebach. Entrée à prix libre. ARBRE Ecoute l’arbre et la Feuille : 06 79 65 13 21 / assoc.arbre87@gmail.com

L’association “Ecoute l’arbre et la feuille” organise sa 2nde fête des plantes du printemps.

Journée autour du don et du partage. Vous pouvez apporter tout ce qui vous fera plaisir (graines, plantes, boutures…. ) ou venir tout simplement avec votre sourire. Puis vous repartez avec ce que vous voulez, même si vous n’avez rien à échanger !

Stands et Quizz des plantes toute la journée / projection à 11h et 16h.

Buvette sur place et à partir de midi, petites gourmandises ou vraie assiette, hautes en couleurs et en goûts, grâce aux plantes sauvages et à de bons produits locaux plus classiques (de 2 à 10 euros).

Tous les bénéfices iront à l’association, afin d’acheter des terrains pour préserver la biodiversité.

