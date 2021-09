Fête des plantes, du Jardin et de la Nature Salle des congrès, 24 octobre 2021, Saint-Junien.

Fête des plantes, du Jardin et de la Nature

Salle des congrès, le dimanche 24 octobre à 09:00

Jardiniers, amoureux de la Nature, amateurs d’artisanat, ne manquez pas cet événement automnal en Limousin **:** **_La 5ème Fête des Plantes, du Jardin et de la nature._** * 130 exposants vous y attendront pour vous présenter leurs spécialités et productions le dimanche 24 octobre salle des Congrès du Chatelard (et parc attenant) de Saint-Junien. * 40 pépiniéristes d’extérieur et d’intérieur vous y proposeront arbres et arbustes, fruitiers et d’ornement, plantes vivaces, bulbes et graines dont la plante que vous cherchez.. * Des spécialistes de l’entretien et de l’aménagement du jardin, d’une véranda ou d’une piscine vous prodigueront leurs conseils. * 70 artisans, créateurs et producteurs vous permettront de découvrir leurs produits de décoration, de terroir, de bien-être et de nombreuses nouveautés vous intrigueront….La Nature dans tous ses états et ses différentes composantes. * De nombreuses animations gratuites jalonneront cette journée: randonnée faune-flore le matin dés 10h00, deux conférences traitant du jardin et du sol à 11h00 et 15h00, activités interactives (poterie, peinture végétale, compostage, déchets verts, protection environnement….). * Pour agrémenter le tout, une restauration variée vous attendra,allant d’un menu Paella à 12 euros en passant par crêpes, châtaignes, viennoiseries et autres plats délicieux * PASS SANITAIRE demandé * Entrée 2,00€ Gratuit pour les -18ans Venez nous rejoindre au Chatelard de St-Junien pour passer une agréable journée le dimanche 24 octobre de 9h00 à 18h30.

Présentations et ventes par des professionnels de l’horticulture. Artisans d’art, de terroir et bien-être, Associations et leurs animations au service d’un large public.

Salle des congrès Saint junien Saint-Junien Haute-Vienne



