Fête des plantes du château des Ducs de Mortemart Mortemart, samedi 27 avril 2024.

Fête des plantes du château des Ducs de Mortemart Mortemart Haute-Vienne

La fête des plantes est l’occasion idéale de découvrir Mortemart, unique village de Haute-Vienne détenant le label « l’un des plus beaux villages de France » et son charme intemporel. Avec une très belle sélection d’exposants, cette journée promet de vous émerveiller par la diversité et la beauté des plantes présentées. Nous prenons soin de sélectionner méticuleusement nos exposants. Nombre d’entre eux ont été récompensés au niveau national à des événements renommés tels que Saint Jean de Beauregard ou Chantilly. Chaque exposant apporte une expertise unique et une passion indéniable pour le jardinage, garantissant une expérience riche et inspirante pour nos visiteurs. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Place du Château des Ducs

Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine fetedesplantes.fr@gmail.com

