Pléhédel 22290 Pléhédel « Fête des plantes (Exposition-vente de végétaux), plantes rares et intéressantes, décoration et produits autour du jardin dans le parc du château du Boisgelin à Pléhédel. La fête des plantes est l’occasion idéale de profiter directement des conseils de professionnels pour aménager votre jardin, de découvrir des plantes rares ou simplement se promener dans les jardins du Boisgelin (près de 10 000 m² habituellement fermé au public). fetedesplantes@aol.com +33 6 13 48 27 77 http://www.fetedesplantes.fr/ « Fête des plantes (Exposition-vente de végétaux), plantes rares et intéressantes, décoration et produits autour du jardin dans le parc du château du Boisgelin à Pléhédel. La fête des plantes est l’occasion idéale de profiter directement des conseils de professionnels pour aménager votre jardin, de découvrir des plantes rares ou simplement se promener dans les jardins du Boisgelin (près de 10 000 m² habituellement fermé au public). Lieu-dit Château de Boisgelin Château de Boisgelin Pléhédel

