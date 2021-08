Draveil Château de Villiers et parc Draveil, Essonne Fête des plantes Château de Villiers et parc Draveil Catégories d’évènement: Draveil

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Villiers et parc

Fête des plantes organisée par les bénévoles des amis du château de Villiers. Vente de plantes, miel, produits naturels, produits à la rose. présentation de l’atelier de l’art floral conférences Animations pour les enfants

entrée libre

Fête des plantes Vente de plantes, bulbes, cactus, orchidées, rosiers, arbustes, plantes exotiques… miel, produits naturels… Château de Villiers et parc 3 avenue de Villiers 91210 Draveil Draveil Essonne

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

