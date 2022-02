Fête des Plantes Cardroc Cardroc Catégories d’évènement: Cardroc

Cardroc Ille-et-Vilaine Cardroc Venez découvrir la Fête des Plantes de Cardroc dans le splendide parc privé de La Grille, entre lisière de forêt, étangs et prairies avec encore plus d’exposants pointus qui feront le bonheur des 10 000 visiteurs attendus…

Cette 11ème édition confirme le caractère incontournable de cette belle fête des plantes bretonne où chacun, collectionneur, jardinier éclairé ou amateur, trouvera son bonheur auprès de 90 exposants strictement sélectionnés dont 45 pépiniéristes collectionneurs. Vous retrouverez des animations d’ateliers sur la transition écologique : animation à la permaculture, la gestion de la biodiversité, le recyclage des déchets ainsi que l’élection des trophées des Plantes Remarquables de la manifestation.

Le stationnement est gratuit avec livraison des achats jusqu'au pied des parkings avec des golfettes. Restauration sur place.

