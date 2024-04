Fête des plantes Ferme Graines Pays’ânes Bourdeilles, samedi 4 mai 2024.

Fête des plantes Ferme Graines Pays’ânes Bourdeilles Dordogne

Fête des Plantes locales & agroécologiques. Venez fêter les plantes et la nature dans une ambiance conviviale! Entrée à prix libre. Buvette et restauration sur place.

Fête des Plantes locales & agroécologiques. Venez fêter les plantes et la nature dans une ambiance conviviale! Entrée à prix libre. Buvette et restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-04 18:00:00

Ferme Graines Pays’ânes 449 route du Breuil

Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fête des plantes Bourdeilles a été mis à jour le 2024-04-09 par Val de Dronne