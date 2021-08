Billom Billom Billom, Puy-de-Dôme Fête des plantes Billom Billom Catégories d’évènement: Billom

Puy-de-Dôme

Fête des plantes Billom, 4 septembre 2021, Billom. Fête des plantes 2021-09-04 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-05 19:00:00 19:00:00 Puy-de-Dôme 4 rue de La Croze

Billom Puy-de-Dôme Billom EUR 3 3 Les Jardins de la Croze accueillent cette 4e Fête des plantes avec de nombreux exposants. Animations, conférences, visite des Jardins.

Restaurant et buvette. Parking à 50 m. marielaetitiabataille@gmail.com +33 6 88 74 47 34 http://www.jardinsdelacroze.com/ dernière mise à jour : 2021-08-23 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez

Détails Catégories d’évènement: Billom, Puy-de-Dôme Autres Lieu Billom Adresse Puy-de-Dôme 4 rue de La Croze Ville Billom lieuville 45.72565#3.34515