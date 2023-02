Fête des Plantes Barbirey-sur-Ouche Barbirey-sur-Ouche Catégories d’Évènement: Barbirey-sur-Ouche

Côte-d'Or

Fête des Plantes, 14 mai 2023, Barbirey-sur-Ouche Barbirey-sur-Ouche. Fête des Plantes Cour du Château et Place de la Mairie Barbirey-sur-Ouche Cote-d’Or

2023-05-14 10:00:00 – 2023-05-14 18:30:00 Barbirey-sur-Ouche

Cote-d’Or Barbirey-sur-Ouche EUR 0 0 Cette seconde fête des plantes est une nouvelle fois, l’occasion de sensibiliser les visiteurs à la nature et la biodiversité avec la mise en avant d’une production et fabrication 100 % locale avec des artisans et exposants venant tous de Bourgogne Franche Comté.

Présentation de plantes dans tous leurs états : fraîches (au jardin comme au potager), séchées, transformées, valorisées en cosmétiques, tisanes, produits de soins, produits de décoration. fetedesplantesbarbirey@gmail.com Barbirey-sur-Ouche

dernière mise à jour : 2023-02-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Barbirey-sur-Ouche, Côte-d'Or Autres Lieu Barbirey-sur-Ouche Adresse Cour du Château et Place de la Mairie Barbirey-sur-Ouche Cote-d'Or Ville Barbirey-sur-Ouche Barbirey-sur-Ouche lieuville Barbirey-sur-Ouche Departement Cote-d'Or

Fête des Plantes 2023-05-14 was last modified: by Fête des Plantes Barbirey-sur-Ouche 14 mai 2023 Barbirey-sur-Ouche Barbirey-sur-Ouche Cote-d'Or Côte-d'Or Cour du Château et Place de la Mairie Barbirey-sur-Ouche Cote-d'Or

Barbirey-sur-Ouche Barbirey-sur-Ouche Cote-d'Or