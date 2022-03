Fête des plantes Barbirey-sur-Ouche, 22 mai 2022, Barbirey-sur-Ouche.

Fête des plantes Barbirey-sur-Ouche

2022-05-22 10:00:00 – 2022-05-22 18:30:00

Barbirey-sur-Ouche Côte-d’Or Barbirey-sur-Ouche

EUR 0 0 Dimanche 22 mai, dans la cour du Château de Barbirey sur Ouche, des habitants du village, soutenus par la mairie, organisent la première fête des plantes de 10 heures à 18h30. Cette fête des plantes est ouverte à tous : aux curieux, aux néophytes comme aux passionnés. Une trentaine d’exposants seront présents : des pépiniéristes bien sûr mais aussi des artisans, des amoureux de la nature, tous engagés dans une démarche locale. Ils partageront des conseils de plantation, tant au jardin qu’au potager et leurs savoir-faire dans la transformation et valorisation des matières issues de la nature. Ils proposeront également à la vente le fruit de leur travail.

Une fête engagée pour la biodiversité

Cette fête des plantes est l’occasion de sensibiliser les visiteurs à la nature et la biodiversité :

– En mettant en avant une production et une fabrication 100 % locale avec des artisans et exposants venant tous de Bourgogne Franche Comté.

– En présentant les plantes dans tous leurs états : fraîches (au jardin comme au potager), séchées, transformées, valorisées en cosmétiques, tisanes, produits de soins, produits de décoration.

fetedesplantesbarbirey@gmail.com

Dimanche 22 mai, dans la cour du Château de Barbirey sur Ouche, des habitants du village, soutenus par la mairie, organisent la première fête des plantes de 10 heures à 18h30. Cette fête des plantes est ouverte à tous : aux curieux, aux néophytes comme aux passionnés. Une trentaine d’exposants seront présents : des pépiniéristes bien sûr mais aussi des artisans, des amoureux de la nature, tous engagés dans une démarche locale. Ils partageront des conseils de plantation, tant au jardin qu’au potager et leurs savoir-faire dans la transformation et valorisation des matières issues de la nature. Ils proposeront également à la vente le fruit de leur travail.

Une fête engagée pour la biodiversité

Cette fête des plantes est l’occasion de sensibiliser les visiteurs à la nature et la biodiversité :

– En mettant en avant une production et une fabrication 100 % locale avec des artisans et exposants venant tous de Bourgogne Franche Comté.

– En présentant les plantes dans tous leurs états : fraîches (au jardin comme au potager), séchées, transformées, valorisées en cosmétiques, tisanes, produits de soins, produits de décoration.

Barbirey-sur-Ouche

dernière mise à jour : 2022-03-03 par