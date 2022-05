Fête des Plantes au Château la Chenevière Port-en-Bessin-Huppain, 10 septembre 2021, Port-en-Bessin-Huppain.

Fête des Plantes au Château la Chenevière Escures-Commes Château La Chenevière Port-en-Bessin-Huppain

2021-09-10 10:00:00 – 2021-09-12 18:00:00 Escures-Commes Château La Chenevière

Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Le Château la Chenevière fête la nature et les plantes une huitième année consécutive. Fleurettes, pétales et bourgeons seront au rendez-vous pour y célébrer la Fête des Plantes ». nPlus de 45 exposants venant de la France entière, seront accueillis dans le parc de deux hectares, avec lesquels les équipes de la Chenevière ont pour habitude de travailler et avec qui ils partagent les mêmes valeurs. Des pépiniéristes réputés, des artisans et des associations uniques dans leurs domaines vous invitent à découvrir leurs diverses spécialisations, telles que les orchidées, les roses anciennes, les plantes rares, aromatiques ou carnivores. Ces passionnés partageront leurs idées et astuces, à travers de simples échanges mais aussi lors de petits ateliers gratuits. Des conférences auront également lieu sur la permaculture et sur les bienfaits des plantes du jardin dans le potager en permaculture du château. Les visiteurs auront la possibilité de déjeuner au restaurant bistronomique Le Petit Jardin (prévoir de réserver), qui se situe sous l’ancienne orangerie du château et dispose d’une terrasse. Il est fourni en grande partie de légumes, fruits et herbes du potager en permaculture de la Chenevière ; sa carte propose des plats de saison avec des produits locaux. La formule déjeuner comprend trois plats à 24€. A l’occasion de la fête des plantes, le restaurant restera ouvert l’après-midi pour une pause goûter avec des crêpes, gâteaux ou pour un café, tout simplement. nChaque année, avec notre partenaire Inner Wheel Bayeux, nous cherchons à venir en aide aux enfants de la région, qui sont porteurs de lourds handicaps. Cette année, la totalité des bénéfices sera reversée à l’association Ribambelle à Bayeux, un centre d’accueil qui a été fondée par des parents d’enfants polyhandicaps et qui souhaitent : créer, aménager et équiper un lieu de vie pour enfants porteurs de handicaps, Les parents peuvent s’y retrouver pour sortir de leur isolement. » 5€ l’entrée – bénéfices versés à l’Association Handy Rare et Poly » Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans, personnes handicapées et femmes portant le nom d’une fleur nParking gratuit

reservation@lacheneviere.com +33 2 31 51 25 25 http://fetedesplantes-lacheneviere.com/

