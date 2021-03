Bouges-le-Château Bouges-le-Château Bouges-le-Château, Indre Fête des Plantes au château de Bouges Bouges-le-Château Catégories d’évènement: Bouges-le-Château

Indre

Fête des Plantes au château de Bouges, 18 avril 2021-18 avril 2021, Bouges-le-Château. Fête des Plantes au château de Bouges 2021-04-18 09:00:00 – 2021-04-18 18:00:00

Bouges-le-Château Indre Bouges-le-Château15 rue du Château Indre Le temps d’une journée, le château de Bouges devient le lieu de rendez-vous de tous les amoureux du jardin en quête de convivialité, de nature, de plantes et de savoir-faire.

Une vingtaine d’exposants seront installés dans la cour et l’orangerie du château. L’association des Jardiniers Bordois sera là pour répondre à toutes vos questions.

Restauration sur place. Folie des plantes, des fleurs et des arts pour sa 10ème édition au château de Bouges. chateau.bouges@monuments-nationaux.fr +33 2 54 35 88 26 http://www.monuments-nationaux.fr/ Folie des plantes, des fleurs et des arts pour sa 10ème édition au château de Bouges. Le temps d’une journée, le château de Bouges devient le lieu de rendez-vous de tous les amoureux du jardin en quête de convivialité, de nature, de plantes et de savoir-faire.

Une vingtaine d’exposants seront installés dans la cour et l’orangerie du château. L’association des Jardiniers Bordois sera là pour répondre à toutes vos questions.

Restauration sur place.

Détails Catégories d’évènement: Bouges-le-Château, Indre Autres Lieu Bouges-le-Château Adresse 15 rue du Château Ville Bouges-le-Château