Fête des plantes au Château d’Aramon Parc et Château d’Aramon Aramon, samedi 1 juin 2024.

Fête des plantes au Château d’Aramon Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Parc et Château d’Aramon Entrée 4€ par adultes à partir de 16 ans, gratuit pour les moins de 16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Dans le cadre exceptionnel du parc du château venez découvrir une exposition de plantes et d’objets.

Animation enfants : poneys , jeux en bois

Animation adultes: samedi groupe folklorique, dimanche trompes de chasse des cévennes, fauconnier

Possibilité restauration sur place

Parc et Château d’Aramon 34 boulevard Gambetta 30390 Aramon Aramon 30390 Gard Occitanie +33 6 07 23 74 13 Le château domine le village dont il constituait la défense. Construit autour d’un donjon massif du 13ème siècle il connut plusieurs période de constructions après les dégâts de la révolution une partie 18ème de l’architecte sculpteur Bondon, une partie 19ème de l’architecte La Morandière et enfin une partie 20ème. Le parc de 7 hectares a été réalisé à partir de 1817 sur d’anciennes terres d’oliviers. On y accède par un pont de pierre construit en 1732. Son caractère méditerranéen est souligné par ses magnifiques pins d’Alep et grands cyprès. Le cheminement par de petites allées lui donne une touche romantique. A 12kms d’Avignon et 30 kms de Nîmes le village est d’accès facile. Un parking particulier et des navettes gratuites sont à disposition des visiteurs pour cette occasion exceptionnelle