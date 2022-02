Fête des Plantes à Saucats Saucats, 1 mai 2022, Saucats.

Fête des Plantes à Saucats Saucats

2022-05-01 09:00:00 – 2022-05-01

Saucats Gironde Saucats

La fête des plantes 2022 se prépare !

Elle aura lieu le dimanche 1er mai de 9 heures à 18 heures sur le pré communal situé chemin de l’église.

Après deux années d’absence dues à la crise sanitaire et aux confinements successifs, la fête des plantes organisée par l’association Le Sambucus de Saucats aura lieu le 1er dimanche du mois de mai.

L’entrée sera gratuite et de nombreux parkings seront proches du lieu de la fête.

Comme chaque année, de nombreux exposants (plus de soixante) seront présents.

Vous y trouverez : beaucoup de fleurs , de plantes et d’arbres amenés par des pépiniéristes producteurs, des exposants spécialisés dans la décoration, l’aménagement ou l’amendement des jardins, des associations girondines qui vous proposeront des ateliers, des associations locales qui vous présenteront leurs réalisations ou projets.

Pour votre protection , un poste de secours sera en place

+33 6 11 20 17 91

Saucats

dernière mise à jour : 2022-02-15 par