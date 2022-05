Fête des Plantes à Marcilhac-Sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Catégories d’évènement: Lot

Marcilhac-sur-Célé

Fête des Plantes à Marcilhac-Sur-Célé Marcilhac-sur-Célé, 8 mai 2022, Marcilhac-sur-Célé. Fête des Plantes à Marcilhac-Sur-Célé Marcilhac-sur-Célé

2022-05-08 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-08 18:00:00 18:00:00

Marcilhac-sur-Célé Lot 10h ouverture du marché troc plantes, brocante, vide jardin (sur inscription)

11h ateliers pour les enfant (sous la responsabilité des parents )

14h balade champêtre : les plantes qui collent, qui puent, qui pètent (avec Olterra) durée 1h30

15h ateliers pour les enfant (sous la responsabilité des parents )

15h30 contes avec Michel Galaret

16h30 bal trad avec Loop trad et Emmaüs animé par Baptiste. La mairie de Marcilhac et les habitants du village vous convient à une fête des plantes. Place des platanes venez échanger vos bons plans !

Marché d’artisans et producteurs locaux, brocante vide-jardin vendre/donner/échanger/ plantes, graines, fleurs, légumes du jardin, matériel de jardinage (du pot de fleur à la tondeuse). Animation musicale, bal trad, balade champêtre, atelier enfant, conte, détente berbère, livre jeux… faite aiguiser, vos outils chez Gilles le rémouleur, prenez du bon temps autour d’un livre ou d’un jeu !

restauration et buvette +33 6 02 72 16 18 10h ouverture du marché troc plantes, brocante, vide jardin (sur inscription)

11h ateliers pour les enfant (sous la responsabilité des parents )

14h balade champêtre : les plantes qui collent, qui puent, qui pètent (avec Olterra) durée 1h30

15h ateliers pour les enfant (sous la responsabilité des parents )

15h30 contes avec Michel Galaret

16h30 bal trad avec Loop trad et Emmaüs animé par Baptiste. @jordan

Marcilhac-sur-Célé

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Marcilhac-sur-Célé Autres Lieu Marcilhac-sur-Célé Adresse Ville Marcilhac-sur-Célé lieuville Marcilhac-sur-Célé Departement Lot

Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcilhac-sur-cele/

Fête des Plantes à Marcilhac-Sur-Célé Marcilhac-sur-Célé 2022-05-08 was last modified: by Fête des Plantes à Marcilhac-Sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé 8 mai 2022 Lot Marcilhac-sur-Célé

Marcilhac-sur-Célé Lot