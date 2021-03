Hérisson Hérisson Allier, Hérisson Fête des Plantes à Châteloy Hérisson Catégories d’évènement: Allier

Fête des plantes de Chateloy.

Une fête des plantes qui se déroule autour de la belle église romane classée de Châteloy.

Ouverte aux professionnels et aux particuliers . chrievdel@orange.fr +33 6 84 19 11 84 Fête des plantes de Chateloy.

