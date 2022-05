Fête des Peuples L’Aigle, 22 mai 2022, L'Aigle.

Fête des Peuples L’Aigle

2022-05-22 12:00:00 12:00:00 – 2022-05-22 18:00:00 18:00:00

L’Aigle Orne

Selon une formule maintenant appréciée de tous, les festivités débuteront par un repas. Ce temps de convivialité permettra le partage de ce que chacun aura apporté avec la possibilité de goûter à des plats typiques, préparés à l’avance, et disposés sur des tables qui, outre l’art culinaire, permettront de présenter les particularités d’un pays au travers d’objets ou de vêtements. L’après-midi fera place à des animations : musiques, chants, sports et danses. nCet événement est organisé par l’association Construire Ensemble. Le but de l’association est de permettre à tous les habitants du Pays d’Ouche quelle que soit leur origine, de vivre des temps de rencontre, d’organiser ensemble des actions et des activités afin de : n-Mieux se connaître, n-Découvrir et partager les diversités et les richesses culturelles de chacun, n-Établir un dialogue dans le respect mutuel, n-Créer des liens d’amitié et de solidarité.

+33 6 87 64 42 13

L’Aigle

dernière mise à jour : 2022-05-13 par