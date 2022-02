FETE DES PETITES BÊTES Le Mans, 5 juin 2022, Le Mans.

FETE DES PETITES BÊTES Maison de l’eau 43, rue de l’Esterel Le Mans

2022-06-05 – 2022-06-05 Maison de l’eau 43, rue de l’Esterel

Le Mans Sarthe

Escargots, phasmes, serpents, geckos… insectes et invertébrés d’ici et d’ailleurs n’auront plus de secret pour vous. À cajoler, admirer, redouter… ou à déguster (vers de farine, grillons, criquets) ! Laissez-vous surprendre par la mante relieuse échassier de la Cie Zizanie, « L’Arbre aux P’tites Bêtes » de la Cie « Allo Maman Bobo », les contes de la compagnie Abrakadabrak ou par l’exposition « Insectes : minuscule multitude » du PNR Loire Anjou Touraine.

Les plus jeunes pourront fabriquer des petites bêtes, ou lancer leur ligne dans l’Huisne avec la Fédération de Pêche de la Sarthe. Avec la présence de l’Association de Sauvegarde des Moulins et Rivières de la Sarthe, de l’association de Terrariophilie du Maine, de l’association de sauvegarde des hérissons « Erinaceus France ».

Les insectes et autres invertébrés d’ici et d’ailleurs, dévoileront leurs secrets lors de cette fête à la Maison de l’Eau.

archedelanature@lemans.fr +33 2 43 50 38 45 http://www.arche-nature.fr/

