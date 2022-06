Fête des pères, seigneur d’un jour aux Tours Saint-Geniez-ô-Merle Saint-Geniez-ô-Merle Catégories d’évènement: 19220

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Saint-Geniez-ô-Merle En seigneur d’un jour, venez visiter les tours de Merle en famille. Pour honorer les seigneurs d’un jour, le site offre une entrée aux papas accompagnés d’un enfant.

Prenez le temps d'une photo souvenir en famille, au pied du castrum !

