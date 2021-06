Gunsbach Gunsbach 68140, Gunsbach Fête des pères & Les Tontons flingués en concert Gunsbach Gunsbach Catégories d’évènement: 68140

Gunsbach 68140 Gunsbach EUR Le Restaurant De La Maison Du Fromage célèbre la fête des pères dimanche 20 juin ! Pour cette occasion le restaurant vous propose un menu spécial du Chef ainsi qu’un concert des Tontons Flingués (version trio des Barboozes) dès midi ! Dans un cadre verdoyant et familial profitez d’une ambiance détente et conviviale pour célébrer la fête des pères. Pour les enfants, une belle aire de jeu à côté de la terrasse est à disposition. En cas de mauvais temps la terrasse est couverte et chauffée. Pour plus d’informations et découvrir le menu, rendez-vous :

Sur la page Facebook du Restaurant : https://www.facebook.com/LeRestaurantDeLaMaisonDuFromage

