Eugénie-les-Bains Landes Venez célébrer la Fête des pères le 20 juin !

Au menu des réjouissances:

Pana cotta Ossau iraty gelée au floc de gascogne melon et jambon de pays

ou

mousseline de saumon à la parisienne

magret de canard aux cerises

ou

pavé de bœuf comme carbonade flamande

entremet croustillant aux 3 chocolats

ou

pavlova aux fruits rouges

Pensez à réserver avant jeudi! +33 5 58 05 85 85 Venez célébrer la Fête des pères le 20 juin !

Au menu des réjouissances:

Pana cotta Ossau iraty gelée au floc de gascogne melon et jambon de pays

ou

mousseline de saumon à la parisienne

magret de canard aux cerises

ou

pavé de bœuf comme carbonade flamande

entremet croustillant aux 3 chocolats

ou

pavlova aux fruits rouges

dernière mise à jour : 2021-06-14

