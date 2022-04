Fête des pères à la pêcherie du Cabestan Sainte-Terre Sainte-Terre Catégories d’évènement: Gironde

Sainte Terre

Fête des pères à la pêcherie du Cabestan Sainte-Terre, 19 juin 2022, Sainte-Terre. Fête des pères à la pêcherie du Cabestan Sainte-Terre

2022-06-19 11:00:00 – 2022-06-19 17:00:00

Sainte-Terre Gironde Sainte-Terre Découverte et visite de la pêcherie à la rencontre des poissons migrateurs, jeux en bois traditionnels pour toute la famille et quizz aventure Moussaillons, Brunch fermier dans h une ambiance musicale guinguette. 11h – 17h Découverte et visite de la pêcherie à la rencontre des poissons migrateurs, jeux en bois traditionnels pour toute la famille et quizz aventure Moussaillons, Brunch fermier dans h une ambiance musicale guinguette. 11h – 17h +33 6 20 89 41 84 Découverte et visite de la pêcherie à la rencontre des poissons migrateurs, jeux en bois traditionnels pour toute la famille et quizz aventure Moussaillons, Brunch fermier dans h une ambiance musicale guinguette. 11h – 17h Sainte-Terre

dernière mise à jour : 2022-04-04 par Relais Agriculture et Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Sainte Terre Autres Lieu Sainte-Terre Adresse Ville Sainte-Terre lieuville Sainte-Terre Departement Gironde

Sainte-Terre Sainte-Terre Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-terre/

Fête des pères à la pêcherie du Cabestan Sainte-Terre 2022-06-19 was last modified: by Fête des pères à la pêcherie du Cabestan Sainte-Terre Sainte-Terre 19 juin 2022 Gironde Sainte Terre

Sainte-Terre Gironde