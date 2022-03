Fête des peintres et sculptures à Montrésor Montrésor, 13 août 2022, Montrésor.

2022-08-13 10:00:00 – 2022-08-15 19:00:00

Montrésor Indre-et-Loire Montrésor

Plus de 100 artistes : peintres, sculpteurs, photographes exposent, vendent leurs œuvres et parlent de leur art et de leur travail pendant 3 jours, en plein air. Restauration et buvette sur place.

corinne.talamon@outlook.fr +33 6 07 69 20 57 https://www.peintres-montresor.com/

