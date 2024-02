FÊTE DES PEINTRES Combles-en-Barrois, samedi 15 juin 2024.

Samedi

Fête des Peintres dans le village !

Exposition des tableaux et dessins réalisés par les membres du club « Les Créateurs Comblais », les professeurs et des invités.

Présentation et démonstration de différentes techniques: aquarelle, peinture chinoise, peinture acrylique, peinture à l’huile, dessin au crayon, au fusain, etc …

Rendez-vous sur les lieux d’exposition mairie, école, salle communale, église, …

Entrée gratuite.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 14:00:00

fin : 2024-06-16 18:30:00

Combles-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est

L’événement FÊTE DES PEINTRES Combles-en-Barrois a été mis à jour le 2024-02-21 par OT SUD MEUSE