FÊTE DES PÊCHEURS Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

FÊTE DES PÊCHEURS Agde, 1 juillet 2022, Agde. FÊTE DES PÊCHEURS Agde

2022-07-01 – 2022-07-03

Agde Hérault Agde Fête traditionnelle célébrée en hommage à Saint-Pierre, patron des pêcheurs. Vendredi 1er juillet :

21h : arrivée du Saint-Pierre par l’Hérault avec animations, danses traditionnelles, peña… Place de la Marine

22h : départ du cortège jusqu’à l’église Saint-Sever et messe.

23h : défilé en Cœur de Ville avec retraite aux flambeaux.

Cœur de Ville d’Agde Samedi 2 juillet :

12h : sardinade accompagnée de musique.

15h : « Lo Capelet » animation traditionnelle sur l’Hérault ; il faut de la souplesse, de la stratégie et du courage pour s’élancer sur un mât tendu au-dessus de l’eau et généreusement enduit de graisse ou de savon.

17h : grand tournoi de Joutes « Trophée de la Saint-Pierre » sur l’Hérault.

A partir de 19h30 : moules farcies.

21h30 : bal avec l’orchestre .

La Criée. 43 quai Commandant Méric. Le Grau d’Agde Dimanche 3 juillet :

10h30 : cortège. Procession. Départ : place Notre Dame de l’Agenouillade, jusqu’à la Criée

11h30 : sortie en mer, bénédiction, jet de la gerbe en commémoration des marins disparus en mer (embarquement réservé en priorité aux familles des pêcheurs). T

A partir de 13h : paëlla

15h : « Lo Capelet », rame traditionnelle et tournoi de Joutes (à confirmer).

Le soir : Food Truck

21h30 : grand bal

23h : feu d’artifice.

Agde

dernière mise à jour : 2022-02-24 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE Hérault TourismeHérault Tourisme

