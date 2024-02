Fête des pâtes à la Ferme des Caprices de Sidonie mars 2024 Ronchères, samedi 2 mars 2024.

Venez découvrir la fête des pâtes à la Ferme des Caprices de Sidonie le 2 et 3 mars 2024 de 10 h 00 à 18 h 00.

Les activités proposées sont :

– Vente directe des produits de la ferme : viande, pâtes, plats cuisinés, saucissons, terrines et bien d’autres

– Marché de producteurs et artisans locaux et de qualités !

– Visite du laboratoire de pâtes en pleine production

– Restauration sur place : PASTA BOX (à partir des pâtes et de la viande de la ferme)

Tout ça dans une ambiance franchouillarde et chaleureuse entre amis et en famille.

L’entrée est libre.

Sous réservation sur leur site lafermedescapricesdesidonie.fr

Si vous souhaitez plus d’information, contacter la ferme au 06.75.32.91.69 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-03-03 18:00:00

11 Rue des Vaches

Ronchères 02130 Aisne Hauts-de-France

