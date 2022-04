Fête des parfums de Lalique Wingen-sur-Moder, 23 avril 2022, Wingen-sur-Moder.

Fête des parfums de Lalique Wingen-sur-Moder

2022-04-23 – 2022-04-23

Wingen-sur-Moder Bas-Rhin Wingen-sur-Moder

Le Château Hochberg accueille cette année la Fête des Parfums, une fête de printemps autour des fragrances Lalique.

Lors de ce week-end d’exception, une vente de parfums (femme/homme) et de bougies Lalique à tarifs exceptionnels se tiendra au Pavillon Hochberg, ainsi qu’une vente de plantes et aromatiques Fleurs Bernhardt.

Participez également à des ateliers olfactifs dirigés par des nez et Créateurs de parfums. Ces experts partageront leurs connaissances sur l’art du parfum et la mémoire des senteurs. Un véritable enchantement dans le monde merveilleux du parfum.

L’accent sera aussi mis sur le vin : Romain Iltis, Chef Sommelier de la Villa René Lalique, et Directeur des Vins de Lalique Group, s’exprimera sur la synergie entre vins et parfums, entre goûts et senteurs. À cette occasion, Nous vous proposons de (re)découvrir les vins de Bordeaux des Vignobles Silvio Denz, également à la vente.

Ne manquez pas l’exposition d’œuvres colorées et originales de Kantors Creative Club & Grafico, qui vous sera proposée tout au long du week-end.

Pendant tout le week-end, profitez des animations, expositions et ventes aux senteurs divines.

Cet événement sera un rendez-vous incontournable pour les aficionados de parfums, mais aussi pour les amateurs de vins et épicuriens.

+33 3 88 00 67 67

