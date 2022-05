Fête des Ozières Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Fête des Ozières, 1 juillet 2022, Yzeure.

2022-07-01 19:30:00

Yzeure 03400 Profitez d’une soirée festive avec l’animation musicale du groupe familial Jace, du spectacle De Chair et d’Acier de la Cie 100 Racines. Avant d’admirer le feu d’artifice. Route de Montbeugny Les Ozières Yzeure

