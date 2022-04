Fête des Ouches et des jardins Morogues Morogues Catégories d’évènement: Cher

2022-04-30 09:00:00 – 2022-05-01 18:00:00

Morogues Cher Morogues . Portée par une trentaine de bénévoles amateurs de plantes et jardins, cette fête rassemblera pépiniéristes,

horticulteurs, troc de plantes, brocante, artisanat et produits régionaux… Des sorties « nature » animées par un guide professionnel et des ateliers enfants seront également organisées.

horticulteurs, troc de plantes, brocante, artisanat et produits régionaux… Des sorties « nature » animées par un guide professionnel et des ateliers enfants seront également organisées. jardins Morogues

