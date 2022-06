FÊTE DES OUALOUS Raon-l’Étape Raon-l'Étape Catégories d’évènement: 88110

Raon-l'Étape

FÊTE DES OUALOUS Raon-l’Étape, 5 juin 2022, Raon-l'Étape. FÊTE DES OUALOUS Rue de la Piscine Prairie humide Raon-l’Étape

2022-06-05 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-05 19:00:00 19:00:00 Rue de la Piscine Prairie humide

Raon-l’Étape 88110 La Fête des Oualous fait son retour après 4 ans d’absence et s’oriente résolument vers un grand rendez-vous de l’histoire et du patrimoine avec un développement des animations axé sur le bois, les vieux métiers et le flottage.

Au programme : démonstration des vieux métiers du bois, descente de la Meurthe en radeaux, danses folkloriques, visites guidées des tableaux du salon d’honneur de la Mairie, exposition des Amis de la Hallière.

Buvette et restauration sur place. +33 3 29 41 38 44 Rue de la Piscine Prairie humide Raon-l’Étape

dernière mise à jour : 2022-05-30 par

Détails Catégories d’évènement: 88110, Raon-l'Étape Autres Lieu Raon-l'Étape Adresse Rue de la Piscine Prairie humide Ville Raon-l'Étape lieuville Rue de la Piscine Prairie humide Raon-l'Étape Departement 88110

Raon-l'Étape Raon-l'Étape 88110 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/raon-letape/

FÊTE DES OUALOUS Raon-l’Étape 2022-06-05 was last modified: by FÊTE DES OUALOUS Raon-l’Étape Raon-l'Étape 5 juin 2022 88110 Raon-l'Étape

Raon-l'Étape 88110