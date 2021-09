Fête des Olives Vertes Mouriès, 18 septembre 2021, Mouriès.

Fête des Olives Vertes 2021-09-18 – 2021-09-19

Mouriès Bouches-du-Rhône Mouriès

Fête classée au patrimoine immatériel culturel de France.



* Passe Sanitaire Obligatoire (ou d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h00) lors de la Course Camarguaise, du concours de Contrée et des Repas dans les cafés et restaurants du village.

* Port du Masque Obligatoire dans tout le village lors des divers événements par Arrêté Préfectoral.

Le programme pourrait être modifié sur ordonnance de la Préfecture selon la situation sanitaire.

Fête valorisant l’olive cassée AOP de la Vallée des Baux.

+33 6 10 49 34 36

