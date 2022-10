Fête des oiseaux migrateurs – Stand d’observation et d’animation Langueux Langueux Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

2022-10-29 – 2022-10-30

Ctes-d’Armor stand d’observation et d’animation sur la migration en baie de Saint-Brieuc, animé par VivArmor Nature sur le site de Bourienne à Langueux. Ce lieu offre une vue privilégiée sur la Réserve naturelle nationale de la baie de Saint-Brieuc et les nombreux oiseaux qui y stationnent. +33 2 96 33 10 57 Rue de la Grève des Courses Multi-lieux Langueux

