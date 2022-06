Fête des Noës : C’Reparti Les Noës-près-Troyes, 3 juillet 2022, Les Noës-près-Troyes.

Fête des Noës : C’Reparti

1 place Jules Ferry Place de l'église Les Noës-près-Troyes Aube

2022-07-03 – 2022-07-03

Place de l’église 1 place Jules Ferry

Les Noës-près-Troyes

Aube

Les Noës-près-Troyes

8 H – 18 H – Gratuit

Le dimanche 3 juillet 2022, le Comité d’Animation des Noës organise la FETE DES NOES, place de l’Eglise, avec le concours du Conseil Municipal, du Conseil Municipal Jeune et des associations locales.

Cette année, c’est le grand retour de cette manifestation très appréciée des petits et grands après deux ans d’absence pour cause de crise sanitaire.

L’inauguration officielle aura lieu à 14 heures devant le Centre Municipal. Au programme : Vide-greniers à partir de 8h Animation permanente tout l’après-midi à partir de 14 heures avec : Sur le parvis de l’hôtel de ville : – Stéfan OLIVIER, le « gentleman imitateur », excellant dans l’humour et la chanson, – Fabien SIKO, un artiste aubois qui manie magie et humour, – Jérémy CHARVET, chanteur et comédien issu de la 4ème saison de The Voice qu’on ne présente plus, COUETTE-COUETTE LA CLOWNETTE proposera ses sculptures sur ballon en déambulation sur toute la fête.

Pour les enfants, une structure gonflable géante sera installée à l’arrière de l’église pour 21 m de rigolade. Nombreux stands pour petits et grands tenus par les associations locales. Jeux, restauration et buvette.

http://www.lesnoes.com/

@Comité animation des Noes

Place de l’église 1 place Jules Ferry Les Noës-près-Troyes

