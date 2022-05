Fête des Narcisses Vieu-d'Izenave Catégories d’évènement: Ain

Vieu-d’Izenave 01430 Vieu-d’Izenave La Fête des Narcisses à Rivoire est l’occasion de se ressourcer, de se dépenser, de découvrir, de se retrouver autour d’un événement convivial sur le thème de la nature et du bien-être : marché, initiations sportives, randonnée, rallye, expositions… info@hautbugey-tourisme.com +33 4 74 12 11 57 https://www.hautbugey-tourisme.com/ Espace Rivoire 48 Rivoire Vieu-d’Izenave

