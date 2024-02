Fête des myrtilles Belmont, dimanche 28 juillet 2024.

Fête des myrtilles Belmont Bas-Rhin

A l’occasion de cette manifestation nous retrouverons le traditionnel marché de producteurs et d’artisanat local des exposants vous feront découvrir leurs produits et leur création. Certains produits confectionnés à base de myrtilles confitures, jus, charcuterie…. Animation musicale et jeux pour petits et grands. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 10:00:00

fin : 2024-07-28 17:00:00

154 route de la Serva

Belmont 67130 Bas-Rhin Grand Est info@montchampdufeu.com

