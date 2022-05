Fête des myrtilles, 31 juillet 2022, .

Fête des myrtilles

2022-07-31 10:00:00 – 2022-07-31 17:00:00

A l’occasion de cette manifestation nous retrouverons le traditionnel marché de producteurs et d’artisanat local : des exposants vous feront découvrir leurs produits et leur création. Certains produits confectionnés à base de myrtilles : confitures, jus, charcuterie…. Animation musicale et jeux pour enfants.

