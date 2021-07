Fête des Musiciens Amateurs Ajat, 26 août 2021-26 août 2021, Ajat.

Fête des Musiciens Amateurs 2021-08-26 – 2021-08-28

Ajat Dordogne

Fête des Musiciens Amateurs, organisée par l’AFMA (Association pour la Fête des Musiciens Amateurs)

les 26 et 27 août -> Concerts à 15h30, 17h15 et 21h

le 28 août -> Concerts à 15h30 et 17h15

Tarif : Libre participation

Fête des Musiciens Amateurs, organisée par l’AFMA (Association pour la Fête des Musiciens Amateurs)

les 26 et 27 août -> Concerts à 15h30, 17h15 et 21h

le 28 août -> Concerts à 15h30 et 17h15

Tarif : Libre participation

Fête des Musiciens Amateurs, organisée par l’AFMA (Association pour la Fête des Musiciens Amateurs)

les 26 et 27 août -> Concerts à 15h30, 17h15 et 21h

le 28 août -> Concerts à 15h30 et 17h15

Tarif : Libre participation

AFMA

dernière mise à jour : 2021-06-25 par