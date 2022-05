Fête des moulins moulin de moustelat à PESSAC SUR DORDOGNE Pessac-sur-Dordogne, 21 mai 2022, Pessac-sur-Dordogne.

2022-05-21 – 2022-05-22

Pessac-sur-Dordogne Gironde Pessac-sur-Dordogne

Journées Européennes des moulins et du patrimoine meulier au Moulin de Moustelat à Pessac sur Dordogne. nPROGRAMME DES 2 JOURS n- Visite du moulin à eau et du four à pai – Dégustation et vente de vi – Vente de pain cuit au four à pai – Possibilité de pique-nique nSamedi de 10 H à 18 h nDimanche de 10 H à 18 H nPour tous renseignements : nTél 05 57 47 46 77 ou 06 14 82 14 74 Mail : b.r.barriere@orange.fr

+33 5 57 47 46 77

moustelat

Pessac-sur-Dordogne

