FÊTE DES MOULINS AU MOULIN DE L’ORIÈRE Beaumont-sur-Sarthe, 26 juin 2021-26 juin 2021, Beaumont-sur-Sarthe.

Beaumont-sur-Sarthe 72170 Beaumont-sur-Sarthe

Le samedi de 18h à 22h30 : visites guidées du moulin à la bougie et concert rock-folk en plein-air avec les « Trikkers » / le dimanche de 10h à 18h : visite guidée du moulin toute la journée et marché de produits locaux.

Entrée libre, pique-nique de bienvenue, parking, buvette et crêpes sucrées sur place.

À l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, venez découvrir le Moulin de l’Orière à Beaumont-sur-Sarthe !

philippe@moulindeloriere.fr +33 2 43 33 09 66 https://www.moulindeloriere.fr/

dernière mise à jour : 2021-06-11 par