FÊTE DES MOULES Mesquer, 16 juillet 2022, Mesquer.

FÊTE DES MOULES Mesquer

2022-07-16 – 2022-07-16

Mesquer Loire-Atlantique Mesquer

La fête traditionnelle des vacances d’été fait son retour ! Dégustation de moules frites midi et soir et bal le soir. (à partir de 12h00 et de 18h30 le soir).

cfm-contact@laposte.net

La fête traditionnelle des vacances d’été fait son retour ! Dégustation de moules frites midi et soir et bal le soir. (à partir de 12h00 et de 18h30 le soir).

Mesquer

dernière mise à jour : 2022-05-13 par